部桃醫院群聚感染風暴未歇，昨新增兩例確診個案，分別為90歲患者（案881）與其家屬（案882)，其中老翁曾至長庚看牙齒、而老翁的女兒則曾外出買三餐，因此兩人的足跡引起各界關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23日）14:00召開記者會說明。

指揮中心昨宣布，新增2例本土案例，其中1人為護理師案852曾照護的90多歲住院病患(案881)，另1人為病患60多歲的大女兒(案882)，兩人出院後才被匡列為接觸者，其中9旬翁曾去長庚看牙齒、女兒則會出門買三餐，但兩人詳細疫調結果尚不清楚，引起社會關注。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)