高雄一名人夫阿哲（化名）2016年與妻子結婚，住在澳洲期間與小三阿萍（化名）同居發生關係，離譜的是，阿萍明知阿哲已婚，還在社群媒體po文附照寫道：「為了取悅我還用新招式」等，這段姦情直到阿哲與正宮發生爭吵才曝光，正宮後來發現小三的po文附照後當場崩潰，怒向小三提告求償60萬元。

判決書指出，正宮控訴阿萍明知阿哲已婚，卻在2016年11月至2017年6月間，與老公在澳洲同居並發生關係，自己直到2017年7月與丈夫發生爭吵，對方才坦承外遇。後來發現小三在社群軟體中PO文附照：「說我的腳趾頭很漂亮還含得很開心」、「為了取悅我還會想新招式」等等，當場崩潰。正宮推算，小三共與丈夫發生共21次關係，以每次1萬至5萬元計算，共對小三求償60萬元精神撫慰金。

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小三辯稱，她早在阿哲結婚之前就認識對方交往，因阿哲同年11月到澳洲打工旅遊才分手，剛開始交往曾看對方身分證上的配偶欄未婚，直到2017年6月才知道對方已婚，而且，正宮早知道她與阿哲有來往，提告侵權行為已超過2年時效。

橋頭地院勘驗阿哲與阿萍的對話發現「我出國就是要跟你斷關係啊，你幹嘛又大費周章的跑來澳洲找我？」、「謝謝妳的大愛讓他來國外照顧我」，因此認定小三早就知道阿明已婚，判決2人各賠償正宮5萬元。正宮不服上訴，被高雄高分院駁回，全案定。

(中時新聞網)