大陸歌手華晨宇昨(22日)被瘋傳當爸，昨他突然認了和前女友張碧晨育有一女，但兩人沒結婚，讓搶著看八卦的網友一度癱瘓了微博，還有人笑稱華晨宇是秘密生了小孩，鄭爽先前則是祕密丟了小孩，華晨宇此舉不但沒解救鄭爽，更像是間接戳了一刀。而鄭爽近來代言盡失，傳聞她將付出天價賠償金，有房仲業者爆料她已開始低價出售手上豪宅，「要求付款快」。

鄭爽先前被爆和前男友張恒在美國找代理孕母，本來計畫生下一子一女，卻在孕母懷胎7個月時就鬧翻，鄭爽還一度想要孕母墮胎。事發後，廣電總局、北京電視台等一一揚言封殺鄭爽，原本捧著鈔票邀鄭爽代言合作的高級品牌也撤銷合作，港媒報導，推估若廠商和合作單位向鄭爽追討賠償金，金額恐超過2億港幣，也就是近8億台幣。

華晨宇、張碧晨昨認了未婚生女。（圖／翻攝自華晨宇工作室、張碧晨微博）

鄭爽出道多年，累積了不少財產，傳聞她名下至少有4戶豪宅，總價值超過2.2億港幣，名下公司有9間，加上去年參加許多節目，身家相當可觀，最近她才在上海買了新豪宅。據「會火」微博報導，有房仲業者最近發文，分享上海有處空中別墅急售中，市價1.5億人民幣，開價1.3億人民幣，直接先砍了2000萬人民幣。

房仲業者爆料鄭爽急售豪宅。（圖／翻攝自會火微博）

該名房仲業者更說：「要求付款快，付款週期太久的客戶不接受！看房需要驗資」，有人問：「是鄭爽的房子嗎？」房仲業者說：「是的」，其他網友回：「這麼多合約解除，應該不夠賠的」、「要賠償很多，變賣房產很正常。估計還得處理掉其他很多東西」、「幸虧她不是把兩個孩子掛在閒魚賣」、「這麼著急賣房看來是非常困難了啊，真的是太慘了吧」。

(中時新聞網)