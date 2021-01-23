富達投信表示，2021年可多留意亞洲和新興市場資產以及受惠於創新科技等成長型資產，但也提醒投資人不要忽略2021年的不確定性因素，並可關注收益型資產和多重資產策略。

過去一年由於新冠肺炎疫情肆虐，對全球經濟造成衝擊；雖然疫情仍存在不確定性，但市場普遍認為金牛年將迎來景氣復甦。富達投信投資部主管張翠玲表示，如果疫苗接種全球普及，跨境限制解禁，有望帶動全球各地經濟活動重啟（Reopening）商機。在疫苗廣泛接種後，各地可能出現報復性消費，投資人可多留意亞洲和新興市場資產，另外創新科技等擁有實質獲利的成長型資產可望受惠。 張翠玲認為，當經濟活動全面重啟，全面復甦噴出，市場對利率的預期可能會改變，預估2021年會出現政策重新調整，如大陸已率先收縮信貸政策，以穩槓桿和避免金融系統性風險。另外，聯準會也面臨兩難—如何平衡兼顧利率政策、經濟成長的續航力，同時面對高負債壓力和需要管理市場預期，這或許會導致利率波動度增加。 除了留意經濟和政策動向外，富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱說，越來越多投資人關注環境、社會和公司治理（ESG）議題，因此，永續投資題材會是主流。

林紹凱表示，觀察全球共同基金成長趨勢，在投資人普遍認同ESG的概念之下，整體ESG基金在過去12個月呈現淨流入，明顯優於非ESG基金。而ESG相關主動式基金的流入，也高於被動式基金；相關ESG股票基金則是明顯高於ESG債券基金。在2020年疫情導致股市大跌和復甦過程中，富達ESG評等數據亦顯示，ESG評等較高的企業，都展現相對較好的報酬表現。

除了關注三大投資主軸帶來的機會外，富達投信提醒投資人不要忽略2021年的不確定性因素。疫苗接種仍在初段，其普及度和大規模接種效率仍是未知之數。另外，利率走勢、財政政策的不確定性及拜登的地緣政治政策，也值得投資人留意。投資策略方面，投資人可關注收益型資產和多重資產策略。

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