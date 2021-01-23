英國名將A.莫瑞（Andy Murray）日前在準備飛往墨爾本前，被檢測出新冠肺炎陽性反應而無法搭上包機，目前仍留在英國隔離中，儘管他十分渴望能夠參賽，但他今天發聲明，因找不到到澳洲的適合隔離解決方式，決定退出下月開打的澳洲網球公開賽。

生涯曾5度打進澳網男單決賽卻都鎩羽而歸的A.莫瑞，近年來受到傷勢攪局，但他仍持續尋求登頂機會，今年他獲得外卡機會，卻在出發前發現確診，讓他無法搭上飛往墨爾本的班機。

A.莫瑞在確診後進行居家隔離，且他透露目前身體狀況還不錯，仍希望可以去參加澳網，持續與澳網大會溝通，希望能找出參賽的解決方式，但他今天發表聲明，自己不會飛往澳洲參加澳網。

「非常沮喪的我不會飛往澳洲參加澳網。」A.莫瑞說道，「我們一直與澳網大會不斷地保持對話，試圖找到一種可行的解決方案，但我們沒辦法成功執行。」

儘管最終確定無法參賽，A.莫瑞仍舊感謝所有人為他所做的努力，「我要感謝那裡的每個人所做的努力，我為不能在澳洲比賽感到沮喪，因為這是我很喜歡的國家和比賽。」

(中時 )