隨著「小飛俠」布萊恩墜機身亡快滿一周年，球迷對他的懷念也更多了，回顧15年前的今天，就是布萊恩面對暴龍拿下生涯最高81分的日子，當年負責防守布萊恩的傑倫羅斯自嘲，「當人們試圖嘲笑我，我會說自己把他限制在100分內。」

時間回到2006年1月23日，湖人在主場迎戰暴龍，布萊恩在這場比賽打了42分鐘，46投28中，含三分球13投7中，罰20中18，攻下生涯最高81分，另有6籃板、2助攻，在他誇張火力掩護下，湖人最終以122比104擊敗暴龍。

不過對於那場比賽，傑倫羅斯印象最深刻的並非布萊恩狂砍81分，而是布萊恩砍下81分後那種冷靜到可怕的態度，「你可以去回看那場比賽，當布萊恩拿到第81分之後，他沒有展開雙臂在場上飛奔，也沒有捶胸頓足，也沒有手指天空。」

「事實上，我記得當時布萊恩一句話都沒有說，」傑倫羅斯表示，「這就是曼巴精神！」儘管羅斯隨後都被外界嘲笑自己淪為布萊恩「祭品」，但他近年來已經逐漸接受這個事實，反而藉此炒作不少話題，如今更公開稱讚布萊恩的冷靜態度。

(中時 )