蔡政府開放美國萊豬進口後，日本福島五縣核食進口與否成各界關注焦點。國民黨立委鄭正鈐直言，民進黨不斷玩弄台灣人的健忘，打算比照萊豬進口模式闖關，反正半年後民眾一定不會記得；尤其台灣人那麼喜愛日本食品，等進口了一樣會買單，而且還會「擠爆商家去買」，這點從近來日本商店唐吉訶德讓民眾失去理智，擠爆又買爆就能看出。

鄭正鈐昨日（22）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他早在擔任新竹市議員期間就反對日本核食進口，2016年還拿著「反對日本核災食品輸入」的立牌，要求市長林智堅簽名。鄭認為，民進黨看準了「台灣人是健忘的」這個概念，不斷玩弄民意，執政後硬推一堆政策，反正「民眾忘掉了，就可以重新閃亮登場」。

鄭正鈐分析，萊豬進口之所以造成強烈反彈，原因在於台灣的豬肉需求非常大；同理可證，台灣人很喜歡日本食品，所以核食開放進口後一定會去買。以萊豬進口為例，半年後台灣人一定不會記得，「看股票都來不及了，哪有時間看什麼豬肉儀表板？」台灣人必買日本核食的判斷，從近來唐吉訶德來台展店，民眾把所有防疫理智都拋一邊，即便擠爆也要買爆就能看出。

針對執政黨強推萊豬進口政策，鄭正鈐質疑，總統蔡英文的發言顯示，此事包括民進黨立委們都不知情，參與決策的綠營人士也是極少數，更何況在野黨和民眾？因此萊豬進口前是沒有醞釀期的。鄭強調，核食相比之下至少是有警覺的，除了東日本大震災後這個議題一直沒有消失外，駐日代表謝長廷回台後把問題拋出，讓在野黨和民眾有時間表達各自意見，操作手法、過程上是比萊豬還好。

(中時新聞網)