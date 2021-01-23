大陸網紅「西藏冒險王」王相軍，花了7年時間徒步70多座冰川，被外界封為「冰川哥」，不過去年12月卻傳出在西藏那曲探險冰川過程中，不慎發生跌落冰川逝世，目前遺體仍尚未尋獲，不過近來有網友從他生前發布的視頻中，發現傳來「別說話，他死就死」等可疑對話，意外爆出可能被人謀殺致死的疑雲。

根據陸媒報導，王相軍在去年12月20日攀登冰川時，失足跌落冰川暗河之中慘死，不過有網友從他死前一天更新的視頻中，經過「20次降噪處理」之後，竟聽到多次可疑對話，像是「好重啊，這傢伙還在流血」、「別說話，別瞎說，他死就死」等讓人不寒而慄的語句，因此質疑王相軍的死非純屬意外，而是有他殺的可能，警方在接獲報案後已經介入調查，但目前認定純屬意外，暫時排除他殺可能性。

對於王相軍傳出可能遭到他殺，弟弟則出面駁斥傳聞，表示這部影片是王相軍在意外前拍下的庫存影片，碰巧在意外前一天上前，才會啟人疑竇，更強調影片中的地點並非王相軍出事的案發現場，不過對於影片中的驚悚對話，仍是沒有做出正面回應。

而王相軍失足影片，也在家屬同意下被同行友人公開，從15秒的影片中，可以看見王相軍原本正要跨越至另一個平台，卻在原本平台上不慎失足，掉入湍急的冰川中，接著被滾滾水流捲走，最後身影曝光讓人悲慟不已。

(中時新聞網)