涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，圖利自己友好經銷商的台灣微軟離職經理張銘芳，台北地檢署檢察官複訊後，23日清晨向法院聲請羈押禁見，配合張的代理、經銷商則分別以15到30萬元交保。

被諭令交保的分別是，商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯30萬元、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠30萬元、中菲電腦公司業務經理莊至傑15萬元、大同世界科技公司協理楊天助20萬元。

檢調發現，台灣微軟的下游通路有經銷商及代理商，微軟並對於政府部門的採購有特殊折扣，張銘芳認為有漏洞可鑽，在2016年及17年，配合代理商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣後低價產品。

接著，張把產品私下交付給廠商，使得廠商可以低價產品流入市場出售，並具有低價競爭優勢取得政府標案，使4名廠商獲得價差高達1.2億元的軟體產品，張也藉此獲得380多萬元績效獎金，全案朝詐欺、背信、偽造文書等罪方向偵辦。

(中時 )