最近香蕉盛產，價格便宜，中南部菜市場甚至出現1斤5元超低價，部分網友則貼文讚許香蕉好處多多，而香蕉花更具有預防中風及高血壓等功效。食藥署提醒，香蕉花仍屬食品，不具有治療疾病的效果。

香蕉花無法治療高血壓，民眾切勿聽信謠言。(圖/NOW健康提供)

●香蕉花無法治療高血壓 民眾切勿聽信謠言

食藥署表示，香蕉花是香蕉樹的花蕾，雖含有膳食纖維，但目前並沒有科學文獻支持服用香蕉花可預防中風或高血壓之功效。若身體不適，應依循正規醫療管道就醫用藥，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

台安醫院營養師劉怡里表示，臨床上卻時常看到三高患者因為服用民俗偏方而延誤治療，令人惋惜。提醒民眾，偏方幾乎沒有科學佐證，是不能用來治療疾病。香蕉花並非一般人會去食用的部分，可能估計裡面含有膳食纖維，以及少許維生素及礦物質。民眾千萬不可拿來熬湯或燉補，而誤以為可以治療高血壓。

●預防高血壓應從生活習慣開始 吃香蕉好處有這些

如果高血壓或中風等疾病，應就醫治療，積極維持良好生活型態，控制理想體重、每日量血壓、規律適度的運動、戒菸酒，並維持少油、少鹽、少調味料的飲食。

至於香蕉本身則是好處多多，質地柔軟、容易入口，加上含有豐富的鉀、鎂、色胺酸等元素。攝取鉀，可以降低血壓，有助預防心血管疾病，每天2到3根香蕉，可以降低血壓。此外，坊間常有「吃香蕉對骨頭不好」的傳聞，認為香蕉中的磷、鉀、糖等元素會影響骨頭中的鈣質吸收，食藥署則表示，這是沒有醫學根據的說法。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)