英特爾新執行長Pat Gelsinger在法說會上表示，2023年7奈米製程晶片仍將自行生產。這句話讓外界預期大量下單台積電期待落空，加上投資人也對英特爾堅持自製核心處理器決定感到失望，拖累周五（22日）英特爾股價慘崩近10%，台積電ADR同步重挫3.74%。

英特爾去年7月坦承，7奈米製程延岩，考慮委外代工生產，日前還傳出已向台積電和三星洽談晶片外包製造。

英特爾財報會議21日登場，市場最關注委外代工政策。英特爾新執行長Pat Gelsinger表示，2023年的多項產品仍以自行生產為主，但考量產品範圍廣泛，可能擴大特定的技術和產品採內外部晶圓廠代工，至於更多具體生產細節，將在他2月15日走馬上任後再公布。

英特爾法說會未提及台積電，業界人士指出，目前英特爾非核心CPU部分晶片已下單台積電多年，至於核心CPU只有部分中階採委外代工，高階CPU產品仍堅持自家製造。

分析師Logan Purk說，投資人失望是因為，有些人期待英特爾宣布與台積電擴大合作，但事實並非如此。

投資機構Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，英特爾堅持自製旗艦晶片代表必須投入更多資本，顯然新CEO還沒有時間仔細思考這個問題。

(中時新聞網)