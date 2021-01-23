1月18日，北京新增1例無症狀感染者為9歲男童。該男童之後出現發熱等症狀，被診斷為確診病例。1月20日，北京市新冠肺炎疫情防控新聞發佈會上介紹，已對病例所在學校全體學生、教職工等進行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。對於核酸檢測，目前最普遍的採樣方式是咽拭子，為什麼還要增加肛拭子？

《每日經濟新聞》引述北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾解釋，在對疫情相關人群做新冠肺炎篩查時，主要採用口咽拭子核酸檢測，原因是方便快捷，適合大規模篩查。鼻咽拭子做新冠核酸檢測的準確率比口咽拭子高一些，但人體感覺不太舒服。

對於一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了。通過研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

李侗曾表示，考慮到肛拭子採集不如咽拭子便捷，目前只對隔離點等重點人群同時採集咽拭子和肛拭子。新冠肺炎感染者血清抗體持續時間更長，大部分可以超過半年，必要時還會對重點人群加測血清抗體。這麼做的目的也是提高檢出率，降低假陰性的概率。

此外，據天津市政府新聞辦公室官方微博消息，天津市防控指揮部表示，1月21日對天津市濱海新區某食品公司烏克蘭進口乳清粉樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現17份樣本檢測結果呈陽性。

1月20日，濱海新區疾控中心對該企業使用的一批烏克蘭進口乳清粉原料進行了樣本採集，共採集乳清粉原料樣本20份、外包裝塗抹樣品20份、乳清粉制巧克力成品及外包裝塗抹樣本19份，經檢測，乳清粉原料17份樣本核酸檢測結果呈陽性，其他結果均為陰性。1月21日，經市疾控中心複核，結果仍為陽性。相關產品未流入天津市場。

截至1月22日17時，已對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤，並將相關信息通報外省市；對涉疫貨品相關食品、包裝、外環境等再次進行了全覆蓋式採樣檢測和消毒，共採集樣本204份，核酸檢測結果均為陰性。對存在暴露風險的3名人員以及企業其他31名從業人員均實施了集中隔離並採樣，核酸檢測結果均為陰性。

(中時 )