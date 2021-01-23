「要集中托高，要有包覆性，要性感」對於穿著內衣這門美學，女人們要的可不只是「能蔽體」而已，一定要穿出讓自己滿意的好身材，胸形更加堅挺，讓「內在美」看起來更有料。不過，除了外觀要美，也有不少人提出疑問，究竟，穿錯內衣會不會得乳癌？

●穿錯內衣不會誘發乳癌 淋巴癌也非壓迫形成

整形外科主任蒲啟明表示，這種說法只是坊間謠傳，並無科學根據，不足以採信。穿著無鋼圈內衣，的確會讓女性覺得較舒服，但是從醫學的觀點來看，淋巴液確實需要疏散開來，但若淋巴結被壓迫，最多就是形成腫脹、發炎，淋巴結阻塞從來就沒有被列為誘發乳癌的因素之一，即使是淋巴癌，也不是因為淋巴結被壓迫所形成的。在《癌症流行病學、生物指標與預防》期刊中也有研究證實，乳房受到內衣的壓迫不會引起乳癌。

●發育期後胸形已經固定 睡覺可選擇無鋼圈款式

很多內衣達人呼籲女性，一定要穿對內衣，才能維持漂亮的胸形；也有不少藝人在節目中表示，除非是洗澡時必須脫下內衣，否則連睡覺都要穿著內衣。蒲啟明強調，這個觀念只對一半，僅針對發育中的少女才有效，胸形一旦發展完成，穿著再名貴的內衣，都無法改變把胸形變漂亮，尤其是隨著年齡的增長、老化，肌肉、韌帶等結締組織也會跟著逐漸鬆弛。

不過，若胸部比較豐滿，穿著有支撐力的內衣，可以減少因為地心引力，以及運動時重力對乳房及胸部肌肉、韌帶等結締組織拉扯導致提早下垂，睡覺時也可以避免乳房對韌帶等組織過度拉扯；但若是不喜歡受到內衣的束縛感，則可以選擇沒有鋼圈的運動內衣等款式。

●內衣對胸型再造無幫助 穿著適合size的罩杯是關鍵

雖然穿著內衣對於熟女的胸形「再造」並無幫助，但是如何穿得舒適很重要，一天24小時中，至少有一半以上的時間跟內衣貼身相處，然而，有些女性覺得，內衣一定要穿全罩杯，才能夠支撐乳房而不變形，但是又有很多人喜歡3∕4罩杯、1∕2罩杯等不同類型內衣，該怎麼挑選？

‧全罩杯：胸形比較豐滿的人，例如罩杯在E、F、G罩以上的「大波」，建議要穿全罩杯完全包覆的版型。

‧3∕4罩杯：比較小巧及一般胸形者的人，可以選擇下厚上薄，具輔助胸形渾圓，集中托高效果的3∕4罩杯的內衣。

‧1∕2罩杯：適合C罩杯以上者，否則上乳部若不夠豐滿，就會顯得比較空洞，撐不起來；且1∕2罩杯的內衣，通常是屬於肩帶可拆卸的，適合搭配露肩、平口上衣的穿著，使用在衣服的搭配即可，不建議天天穿著，因為它的包覆性較不夠，又缺乏肩帶支撐，最好和機能性的內衣輪流交替穿著，不要長期固定穿。

‧深V罩杯：深V款式強調低脊心的內衣，它的特點是不會壓迫到乳部中間，由於有些女性兩邊乳房中間骨頭比較凸出（又稱雞胸），穿著深V款式的內衣，可以降低不適感，也適合搭配穿著V領或洋裝等性感打扮衣服。

部分女性有「大小胸」的困擾，選擇內衣時要像選鞋一樣，依照比較豐滿一邊的乳房來挑選罩杯，讓乳房完整包覆在罩杯內，而另一邊穿起來稍微不夠飽滿的乳房，則可以使用內衣附贈的水餃墊來輔助，或是另外購買全墊，讓胸部都被包覆，而有好的集中效果；否則，胸部較不飽滿的那邊，肩膀和罩杯間就無法服貼。

●穿內衣正確步驟 胸部調整到最佳狀態

穿著內衣的方法，也是一門學問，能夠快速地把內衣穿好，也能把胸部調整到最佳狀態。首先身體稍微往前傾，讓胸部集中穿入罩杯，且後保持同樣姿勢，扣上背扣再用手調整肩帶（鬆緊度約1根手指寬度），內衣穿上之後，注意左右要「撥肉」，撥法是：「由下往上撥、由外往內撥」。

最後，稍作調整，檢視內衣是否平整，確定罩杯是否舒適且完全包覆胸部，下圍在背部肩胛骨的高度與胸下的線，應該是平行、高度一致。

內衣對胸型再造無幫助，穿著適合size的罩杯是關鍵。(圖/常春月刊提供)

●內衣清潔宜手洗 再室內晾乾

內衣的洗滌方法錯誤，不僅會損傷內衣的壽命，也會影響日後穿戴的美觀。建議最好是手洗，雖然現在市面上有販售洗衣袋，強調只要把內衣放進洗衣袋，再丟到洗衣機，就可以安心洗滌，不過，內衣的材質有彈性，丟入洗衣機洗時，難免會有不當的拉扯力量，尤其是脫水處理更加不宜，若是有鋼圈的內衣，快速脫水的強拉力甚至會造成鋼圈受損。

清洗時，建議使用中性或貼身衣物的洗滌劑，而且內衣換下後最好能馬上洗，因為汗水的酸性容易讓內衣產生汗漬，若是內衣上面殘留清潔劑，也可能形成污斑；洗清後的內衣，用手擰乾或用乾毛巾壓乾都可以，接著把罩杯拉平，以免曬乾後會形成褶痕。

此外，女性們喜歡夏日穿著或搭配合身服裝的「無痕內衣」，大多屬於一體成型的款式，這類的內衣不能用擠壓的方式擰乾，但可以用乾毛巾壓乾加快晾乾的速度。

晾內衣時要先把罩杯整平撐開，從下圍方向倒掛夾住，不要對褶掛，也可以購買內衣專用衣架晾乾，盡量晾在室內通風處，以免潮濕會讓內衣長霉斑，尤其是成型模商品，日曬後會較容易脆化，皆以室內晾乾為主。

和一般的衣服不同，胸罩的壽命比較短，加上每個人的穿著狀況不同，建議穿著一段時間彈力變差了就要更換，如果平常有3、4件內衣替換穿，大約3個月到半年更換；若內衣背片部分，跑出一點一點白色的小纖維，表示洗滌造成材質變薄，支撐彈力不足了；另外，若胸罩出現霉斑、污損以及鋼圈變形，最好也要更換新的了。

●後扣式內衣穩定性較好 下圍較瘦需修改

此外，市面上的胸罩大多為後扣款式，原因是內衣若是前扣型，就無法依照人的下圍進行修改，但如果女性下圍比較瘦，就需要修改下圍，由於前扣式胸罩無法修改，較不符合每個人的款式，所以，前扣式胸罩款式較少；內衣業者建議，最好選擇後扣式內衣，因為後扣式內衣有3排扣、4排扣、5排扣，可以很穩定集中，而前扣式因內衣結構，至多只有1到2排扣。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)