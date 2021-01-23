一名在台中三井Outlet擔任保全的男子去年11月上班時遭纜繩絆倒，頭部遭重擊、頸椎受傷而無法轉動頭部，他控訴受傷當下主管不肯讓他立即送醫，事後強迫他帶傷上班，病假扣當日全薪、不願受理職業災害等事；但公司表示，受傷後他已休假2日，未強迫他上班，也會安排適合的哨位；雙方各執一詞，待勞工局調解糾紛。

一名網友在臉書爆料公社發文表示，他在台中梧棲的三井Outlet擔任日班保全，公司是三井聘任的下包商，去年11月底早上，他在上哨時被商場裡的纜繩絆倒、臉部朝下撞擊地面，他因劇痛立即要求送醫，沒想到卻遭主管說要等到晚上7點下班後才能掛急診，他最後忍受不了疼痛，請同事中午趕來代班，才到醫院驗傷。

在台中三井Outlet擔任保全的男子上班時遭纜繩絆倒、頸椎受傷，控訴公司強迫他帶傷上班、消極受理職業災害等事。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

在台中三井Outlet擔任保全的男子上班時遭纜繩絆倒、頸椎受傷，控訴公司強迫他帶傷上班、消極受理職業災害等事。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該網友說，驗傷結果為下顎鈍傷、頸椎受傷和身體多處擦傷，休息2天後他被公司因人力不足要求上班，他強調傷勢嚴重仍無法拒絕，趕至現場時主管見他傷勢真的不輕，就讓他再回家休息；他說公司不但沒有給予病假的半薪，也一直消極處理職災申請，甚至控訴公司回報總公司的薪水都是「高薪低報」，事後兩方到勞工局調解，公司不願賠償金錢，三井Outlet的主管當天出席也僅說會提供慰問紅包。

根據該網友PO出的對話截圖，該公司主管有說明職災認定與休假薪資，摔傷當下有提供休息，後續也有關心休養情形，主管說若他可以上班也會安排適合值勤的哨位。但該網友認為，公司不顧他的傷勢一再詢問能否上班，態度相當強硬，已經造成精神壓力，處理過程都是消極處理。目前雙方言詞交鋒、互不相讓，勞資糾紛目前仍由調解會處理中。

(中時新聞網)