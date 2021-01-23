look close for the ᶠᵃᵏᵉ pic.twitter.com/bWg8ipOyTd — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 23, 2021

面臨本季首次連兩天出賽，籃網23日以恢復阿基里斯腱傷勢為由，讓杜蘭特休兵，籃網三巨頭再次沒到齊，就算厄文猛轟38分，哈登也有19分、11助攻，籃網仍以113比125不敵地主騎士，連兩戰都輸給厄文老東家，想必他內心勢必不太好受。

少了杜蘭特，籃網一開賽全看厄文與哈登在玩，兩人攜手包辦籃網所得前17分，籃網卻處於一路落後窘境，打完上半場，籃網60比61落後，厄文貢獻18分，哈登也拿10分、8助攻與4籃板，籃網太過依賴兩大球星的情況仍很明顯。

來到下半場，騎士靠著塞克斯頓，以及賈瑞特艾倫、普林斯兩名籃網棄將，逐漸擴大領先到15分之多，儘管厄文持續飆分，可惜籃網少了杜蘭特的問題早已浮現，雙方始終維持兩位數以上差距，籃網也在最後2分36秒換下主力放棄。

騎士仍以前役猛轟生涯新高42分的塞克斯頓表現最佳，他拿25分、9助攻，賈瑞特艾倫與德拉蒙各有19分，小蘭斯15分、10籃板，普林斯14分，傷癒復出的加蘭11分；籃網除了厄文與哈登，得分最高的是傑夫格林13分，盧瓦烏11分。

(中時 )