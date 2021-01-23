為感謝警察叔叔們精心準備的體驗活動，小朋友們也貼心秘密自製手繪卡片向這群警察叔叔表達感謝，讓員警們好暖心。（台中市政府警察局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第三分局東區分駐所日前下午至轄內幼兒園舉辦「小小警察體驗活動」暨婦幼安全宣導，計有300名小朋友及多位老師熱情參與，所長張竣詒以詼諧逗趣的方式，向小朋友們說明警察平常都做些什麼工作，並針對道路交通安全加強預防宣導，小朋友實際體驗警勤裝備的可愛模樣，讓平時打擊犯罪不假辭色的警察叔叔們也不禁「被融化了」。

第三分局日前受邀至轄內幼兒園進行婦幼安全宣導，防治組派出親和力十足的警務員向小朋友們叮嚀：「有穿衣服的地方不可以給陌生人亂摸！」也提醒小朋友們，如果有陌生人靠近請求幫忙，請他找其他大人或警察幫忙，千萬不要跟著對方離開哦！

東區分駐所所長張竣詒親率5名精挑細選的員警，用心舉辦一場「小小警察體驗活動」，小朋友們看見警察工作的應勤裝備與警車眼睛不禁為之一亮，能夠鳴笛、喊擴音器及閃警示燈的警備車榮獲小朋友們心目中的最愛，而不時響起的無線電發報聲超有臨場感，能夠親手觸摸平常電視上才看得到的反光背心、防彈衣、頭盔、盾牌等裝備，讓小朋友們臉上難掩興奮之情，小朋友試戴防彈頭盔、手持盾牌的模樣更是萌度破表，2個小時的體驗活動在歡笑中一下子就結束了。

為感謝警察叔叔們精心準備的體驗活動，小朋友們也貼心秘密自製手繪卡片向這群警察叔叔表達感謝，讓員警們好暖心。

張竣詒表示，小小警察體驗活動就是希望能夠拉近小朋友與警察的距離，讓小朋友體會警察平時工作的真實情況，扭轉「警察只會抓壞人」的刻板印象，更重要的是，讓小朋友懂得在危急時向警方尋求協助。接下來110年加強重要節日安全維護工作即將展開，員警也會在治、交安上戮力不懈，化身正義使者回應小朋友們的期待。

(中時 )