前全壘打王漢克阿倫(Hank Aaron)施打新冠肺炎疫苗之後於美國時間22日去世，引起外界疑慮。漢克阿倫今年86歲，原本是想以身作則鼓勵美國黑人效法，他本月6日才接種了美國莫德納(Moderna)疫苗的第一劑(總共兩劑)。他當時告訴《美聯社》說：「我對疫苗沒有疑慮，我很自豪只要做這點小事就能幫助美國的數億人民。」目前死因未公開，媒體報導他是在睡夢中安詳辭世。

這讓公衛官員十分苦惱，他們的原意是宣傳疫苗的安全性，漢克阿倫是名震棒壇的黑人英雄，即使死因不是疫苗也難免影響外界觀感，特別是最不願接受疫苗的美國黑人。當地的亞特蘭大媒體《AJC》引用專家Walter A. Orenstein教授的話：「沒有足夠證據顯示疫苗可能致死。我害怕的是人們在情感上排斥疫苗，我擔心大家會因此誤會疫苗很危險。」

世界衛生組織(WHO)本周公布報告，聲明最近在挪威出現的年長者接種輝瑞疫苗死亡的多個案例與疫苗無關，多半是他們「本來就有病」。漢克阿倫本身罹患關節炎，2014年摔倒受傷之後進行過髖關節置換手術，月初現身時坐著輪椅。

前亞特蘭大黑人市長楊恩(Andrew Young)高齡88歲，他與漢克阿倫同日施打新冠疫苗，隨後表示他自己沒感覺任何異狀，他只表示：「漢克的時辰到了，他對這個國家社會與棒壇做出了偉大貢獻。」84歲的黑人民權領導者畢斯利(Joe Beasley)當時也與漢克阿倫一起接種疫苗，他說：「我希望大家不要灰心，我們沒本錢拒絕疫苗，世上還有很多人正因肺炎受苦。」

(中時新聞網)