台中市政府警察局第二分局日前到省三國小進行交通安全暨犯罪預防宣導，讓小朋友拿起指揮棒及騎乘「迷你警用大型重機車」，實際了解道路應注意的各項法規。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第二分局接獲省三國小邀請，偕同交通警察大隊，趕在學校結業式前到校進行交通安全暨犯罪預防宣導，讓小朋友拿起指揮棒及騎乘「迷你警用大型重機車」，實際了解道路應注意的各項法規，並以仿真毒品及常見詐騙手法為例，提醒學童保護自己，藉由寓教於樂的方式加深印象。

省三國小校長洪瓊媚表示，本次活動由校內二年級共120位學童參加，這年紀的孩子最為活潑好動，對各項事物均抱有極大好奇心，一不小心就可能誤入歧途，加上現今交通事故頻傳，往往導致人命傷亡及財物損失，期盼藉由好鄰居第二分局的協助，讓孩子從小就能建立正確的法制觀念。

交通組組長邱昭勳指出，本次活動讓與會學童實際穿上「小小警察制服」，並拿起指揮棒在模擬路口指揮交通，藉由角色互換的方式，提升孩童對警察工作的認同及了解。

此外，學童輪流騎乘「迷你警用大型重機車」進行模擬道路駕駛，從駕駛的視角了解穿越道路要領，並結合道路法規遊戲地墊，身歷其境學習標誌、標線及各項交通規則。

另以「滑板車」模擬大型車轉彎內輪差，讓孩童理解大型車視線死角區及內輪差可能造成的安全風險，養成與大型車輛保持安全距離的觀念。

除交通宣導外，現場也設有治安宣導攤位，以仿真毒品向學童介紹常見新興毒品，目的就是提醒學童隨時保持警覺性，留意自身安全，不隨意接受已開封或他人送的飲料與食物，並輔以反詐騙及反霸凌等資訊，希望孩童不僅能保護自己，更能協助他人。

分局長蔡元戎表示，本次宣導活動結合多個單位協力設計關卡，過程中包含實際體驗、攤位宣導及有獎徵答，以淺顯易懂的方式，讓小朋友學習到重要的交通及犯罪預防知識，期盼藉此讓法制與交通觀念向下紮根，各位學童未來也能成為守護治安，為民服務的警察生力軍。

(中時 )