偷拍針孔攝影機體型小，致使遭偷裝根本防不勝防。大陸杭州一對情侶，某日租屋處停電，到總開關檢查時，赫然發現一台隱型攝影機，而且鏡頭「對著床」，當下第一反應是曾經住過這裡的房客，可能床上激戰與日常一舉一動全遭偷拍，氣得緊急報警揪出偷拍狼。

綜合陸媒報導，一名張姓男子與女友在杭州租了一間公寓同居，因為近日房子的熱水器故障，曾經請水電工來修理，結果當天下班回家，打開電燈開關燈不亮，家裡漆黑一片，當時以為跳電，便打開總開關箱檢查。

讓張男驚訝的是，打開總開關時，赫然發現裡面藏了一台與豆腐塊差不多大的攝影機，上面還接了一個充電器，攝影機不僅在正常運作，而且鏡頭正好對著他與女友睡覺的床，張男震驚又氣憤，趕快報警處理。張男氣憤表示，他與女友住在這間公寓，如果這台攝影機一直在運作，等於他在家裡與女友的恩愛過程全都被偷拍，毫無隱私可言。

警方獲報後到現場查看，證實這台攝影機，的確一直運轉與傳輸資料，目前已掌握線索逮偷拍狼，要揪出究竟是誰安裝這台攝影機。

(中時新聞網)