先前因為感染新冠病毒，整整缺席16天的七六人後衛塞斯柯瑞，23日宣告病癒復出，隨即單場投進3顆三分球、貢獻15分，搭配明星中鋒恩比德38分、11籃板，七六人最後以122比110再次修理「綠衫軍」塞爾提克，也坐穩東區龍頭位置。

塞斯柯瑞是在8日七六人出戰籃網打完第1節之後，才突然宣布新冠檢測呈現陽性，造成七六人內部一陣恐慌，不僅全隊留在紐約接受隔離，更觸發聯盟健康與安全守則，造成七六人人手吃緊，不僅面臨延賽，也一度痛失東區龍頭寶座。

如今隨著七六人逐漸全員健康，戰績也慢慢回升，今天雖然打完上半場，暫以49比52落後塞爾提克，七六人卻靠第3節猛轟42分，反以兩位數超前，接著恩比德徹底接管比賽，擺明就想證明自己並非是靠假摔換取那麼多分數或罰球。

除了恩比德與塞斯柯瑞，托必亞斯哈里斯也替七六人拿下23分，班西蒙斯15分、11助攻；塞爾提克則以傑倫布朗42分最高，前役批評恩比德很愛假摔的史馬特20分，肯巴沃克19分，不過感染新冠病毒的明星前鋒塔圖，也即將迎來病癒歸隊了。

(中時 )