22歲日本女星今泉佑唯外型甜美，過去是「櫻坂46」成員之一，本月21日她宣布將和網紅男友Mahoto（ワタナベマホト）結婚，兩人交往一年多，雙喜臨門，女方已有5個月身孕。然婚訊曝光後，關於Mahoto的黑歷史不斷被起底，還傳出他曾跟未成年女性要裸照，私德堪憂，兩人新婚不久，婚姻就亮起紅燈。

日本媒體報導，今泉佑唯從去年春天和Mahoto相識相戀，兩人挺過女方罹患新冠肺炎後，近日發現有喜便補票決定結婚，預產期在今年6月。然而在Youtube擁有超過400萬粉絲的Mahoto卻被知情人一一爆出許多不堪過去，包括曾家暴同居的前女友被逮，一度被公司冷凍下禁酒令。

Mahoto被挖出跟少女要裸照的黑歷史。（圖／翻攝自mahoto_37_ IG）

關於Mahoto的黑歷史不斷見光，昨(22日)日媒更爆出Mahoto私下向未成年女性索取裸照，警方上門後，Mahoto全盤承認，引來經紀公司「uuum」要求解約，原本在Youtube闖下一片天的Mahoto恐將引退，Mahoto的致歉聲明更提及「考慮離婚」。據知，他和今泉佑唯雖然已經公開宣布結婚，但還沒正式辦妥登記入籍手續，不少今泉佑唯的粉絲也上網留言，要女神及時喊停，不要將一生浪費在錯誤的人身上。

今泉佑唯2018年宣布退出「櫻坂46」，去年才復出接下內衣品牌代言，沒想到8月她證實罹患新冠肺炎，讓許多人都很擔心她的健康，日前她閃電宣布結婚，媒體報導Mahoto去年也得到新冠肺炎，早一步康復後在今泉佑唯身邊細心照顧，才讓兩人感情升溫，看似深情的行為卻被挖出早在2013年，Mahoto曾在推特發屁孩文，放話：「想跟偶像交往，然後週刊拍到氣死宅男」，如今他恐將面對被自己所作所為葬送婚姻的下場，也讓外界好奇今泉佑唯接下來的決定。

(中時新聞網)