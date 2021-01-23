管理逾4兆基金的勞動部勞動基金運用局日前傳出國內投資組前組長游迺文涉貪一事，引發國人嘩然，在最近一次的國保監理會會議紀錄中，有勞動基金運用局官員坦言，「本次事件就單天而言，是超量，所以才會發現游員違規事蹟」，與之前勞動部部長許銘春受訪時提及的「上班時間購買興櫃股」才被發現，明顯兜不攏。

該官員在該次會議也說，另須針對可能弊案移送廉政署，使其不致影響調查。沒把不法標的講出來是為了廉政署、檢察官深入調查，才能揭發弊端。媒體報導揣測對同仁打擊大；該說法也與勞動基金運用局多次所提的，未能掌握確切標的有所不符。

該名官員提及，本次弊端，為由本局內部同仁發現異常，組長自己違反有權下單人，自己下單，內部同仁向我報告，本人再向首長報告，接下來，局長再向部長及政風單位報告，所以才會移送廉政署。

該官員指出，至於內部人保護部分，內部嚴守保密，游員9月18日被撤換職務，其本人都不知原因。內部對檢舉同仁的保護，確實做到保密，僅3、4人知情；與許銘春在立法院所提的為內部主動發現也不一樣。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹強調，本案目前檢調調查中，不宜由基金局對外說明。

基金局的改善措施中也針對，限縮規範進出交易室人員以國內投資組權益證券科人員及其主管為限，不得攜帶個人通訊設備入內，另自110年起將原交易時間電話錄音、出入錄影，擴大為整體交易室全面錄音、錄影，相關紀錄並由政風單位每年至少查核2次，嚴控可能風險；也要求券商與同仁不得有飲宴應酬等行為，並設置檢舉管道、強化法令宣導。

(中時 )