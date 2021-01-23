許多人會在迎接農曆新年前進行年終大掃除，打掃時難免移動家具，有些人甚至會趁過年前重新粉刷，其實在風水上看來，這些行為很有可能會犯禁忌。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分析，年前大掃除時，以下5個禁忌千萬別犯，否則容易影響屋主一整年的運勢，家中有孕婦更要注意睡床的風水禁忌，否則容易影響胎氣，一定要特別小心。

▍1.打掃沒仔細、舊春聯續用

家中的角落位置，在風水觀點易藏污納垢，不利屋主的運勢。其實髒污本來就容易引發皮膚病、過敏等問題。另外，也有些人為了省事，覺得舊春聯沒破損也沒泛黃，就繼續使用，其實這是不對的。過去一年使用過的春聯、紅紙必須要換新丟棄，而且越早越好，拖越久會影響辦事的進度，造成事情難有進展。記得「舊的不去新的不來」，最晚要在除夕中午前換掉舊春聯。

▍2.冰箱、米缸為空不吉

過年前夕，有些人會把冰箱清空整理，其實冰箱就是儲藏室，通常只有人氣少或家運不旺的狀況，儲物空間才會空空如也，而米缸也是相同的道理，所以補滿米缸與冰箱，象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿。

▍3.床不能亂動

床是「藏氣納財」的地點，平時就不該隨意搬動，搬家的安床時機也是相當重要的。若位置不好、隨意移動甚至擺放不穩導致搖晃，除了影響睡眠，也會讓諸事進展不順，影響屋主健康與家庭和諧，尤其是家中有孕婦，更不能移動睡床，床有床母，胎有胎神，任意移動床等大型傢俱，驚擾床母、胎神，導致不安，易動胎氣。所以不可以為了打掃方便，在年節大掃除隨意移動床位。

▍4.迎春花卉是有講究的

桃花、梅花，可擺放在大門旁表示報春、迎春，也是喜氣象徵；而茶花、君子蘭可擺放在房間，使家庭和睦相處；富貴竹、發財樹等則可擺放到客廳象徵富貴，來年財源滾滾。但家中植栽太多會消減陽氣，尤其更不可讓藤蔓佈滿屋牆，這些是衰敗之象。

▍5.大門不亂動，五黃、病符方宜靜不宜紅

有些人喜歡在大掃除時將大門重新用油漆上色，但其實這些是不能隨便做的，尤其要觀察大門方位，不可在2021年的正北方、東南方。

2021年病符方位在「正北方」，而五黃災星在「東南方」。五黃、病符的方位最忌紅色，要減少家中這兩個方位的紅色擺飾；而此方位也宜靜不宜動，所以2021不可大興土木、養魚或種植物。大門、臥室的門若開在這兩個方位，宜採用灰色、白色的地墊或懸掛白色、黑色水晶飾品來化解。

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(中時新聞網)