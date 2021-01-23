在美參議院財政委員會舉行聽證會後，美國總統拜登提名的財政部長人選葉倫（Janet Yellen）22日獲得財委會一致同意通過提名。路透社報導指出，這代表此人事案在25日正式投票將會輕鬆過關。

參議院多數黨領袖舒默表示，葉倫的提名能獲得財委會26比0一致同意，讓她在正式上任後能夠更順利推動拜登的經濟議程。不過也有部分共和黨議員對於拜登政府的大規模新冠紓困計畫、基礎建設投資以及增稅計畫，仍堅持反對這位前任聯準會主席。

共和黨參議員柯瑞柏（Mike Crapo）在投票後表示，對於葉倫的許多立場，其實自己非常不同意，特別是在稅務領域；不過她也向我們承諾會持續與我們合作，「我認為，今日她從我們獲得的強力支持，這正是我們願意與她打交道的訊號」。

葉倫通過財委會提名，也讓共和黨議員所關切的拜登政府經濟計劃，包括聯邦債務負擔以及否決2017年減稅措施，顯得更加突出。葉倫向參議員表示，必須對他們1.9兆的刺激經濟包裹法案「大力行動」，否則將面臨長期的經濟衰退，以及工作機會與收入減少的「經濟傷痕」。

另外，在對外簽署貿易協議上，葉倫表示拜登說得很明白，在美國於本國勞工和基礎建設上注入重大投資之前，美國不會簽署任何自由貿易協定，「國內經濟復甦必須是我們的最優先事項」。

(中時新聞網)