麥寮鄉兩名釣客昨（22日）相約到麥寮鄉許厝寮岸際沙灘釣魚，由於疏忽漲潮時間遭水淹沒至胸口，幸好獲救。（海巡署中部分署第四岸巡隊麥寮機動巡邏站提供）

麥寮鄉兩名釣客昨（22日）相約到麥寮鄉許厝寮岸際沙灘釣魚，由於疏忽漲潮時間遭水淹沒至胸口，幸好兩人命大，海巡署中部分署第四岸巡隊麥寮機動巡邏站人員下午３點多看到路邊停兩輛車，卻看不到有人釣魚或採蚵，緊急通報派出所以車尋人，才得知兩人受困於海中，出動多人協助，順利救出兩釣客。

22日的滿潮時間為下午5點47分，麥寮機動巡邏站人員下午3點多在許厝寮泊地鄰近道路執行人車查察時，發現2台車輛異常停留，且附近岸際或沙洲卻看不到有人採蚵、釣魚，機警通報橋頭派出所查詢車主資料。

四二中隊少校副中隊長江協達指出，經聯繫兩名車主，車主表示在許厝寮岸際西北堤岸小水門附近沙灘釣魚，因未注意潮汐時間，已遭海水淹沒至胸口，無法返回岸際，請求救援。

麥寮機動巡邏站、許厝寮安檢所、雲林縣救難協會人員立即出動搜尋，下午3點21分海巡人員在距岸約30公尺海面上，發現一名民眾漂流，以魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援，並於3點29分成功救援首名釣客上岸。

下午3點50分雲林縣救難協會發現另一名民眾於距岸50公尺的海面上漂流，隨即通報並指引巡邏站救生艇人員，再於4點20分成功把第二名釣客救上岸，兩名釣客均無外傷，已自行返家休息，結束一場虛驚。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，許厝寮沙洲及岸際沙灘常有當地民眾或遊客利用退潮時間挖掘蛤蜊或釣魚，已發生多起受困待援案件，所幸均無發生傷亡情事。

邱仁道呼籲，民眾如在岸際或海域從事相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施，若發生危難情事急需救助，可透過「118」免費服務專線請求協助，該署將派員協助。

(中時 )