大陸歌手華晨宇和張碧晨2018年傳出緋聞後，兩人從未公開認愛，不過華晨宇昨（22日）卻無預警公開坦承「兩個人有一個孩子」，事後張碧晨發文自認剝奪孩子擁有爸爸的權利，才決定告知華晨宇此事，不過網紅陳沂則發文打臉：「怎麼想這都是要來拿錢的啦」。

陳沂表示華晨宇公開坦承當爸一事後，為他生下小孩的張碧晨，卻透露當時得知懷孕時，自認此事並不在人生規劃之中，便選擇分手離開後，生下小孩獨自扶養，事後覺得認剝奪孩子擁有爸爸的權利，才告知華晨宇有孩子的事實，對此陳沂覺得事情沒這麼單純，認為張碧晨怕告知華晨宇懷孕一事，會被要求拿掉小孩，索性生完再來勒索要錢，不過網友指出女方家世很好，不需要出此下策，對此陳沂表示要錢的人都會裝成不是為了錢。

又是無聊的八卦新聞但很想聊。 就是華晨宇突然認了自己當爸爸的事，他2018年交往一個女星，女生說法是自己發現懷孕不在她人生規劃，所以選擇默默離開生下小孩，孩子出生後覺得還是要有爸爸，所以跑回來認親。 怎麼想這都是要來拿錢的啦！ 可能怕當... 由陳沂發佈於 2021年1月22日 星期五

此外，陳沂表示若有天能跟有錢的男神交往，但男神只想玩玩沒打算給名份，她表示當然會想辦法懷有小孩後藉此威脅，這樣男神為了名聲只得任憑擺佈，不過對於張碧晨成功懷孕，還順利生下小孩，直言：「重重關卡啊，闖關成功不該登上衛冕者寶座嗎」，接著更強調：「張碧晨如果不是要錢，就是要把華晨宇變成她獨自擁有的男人」。

可能台灣有些人不知道華晨宇是誰，他在中國是非常紅的偶像，有在關注祖國知己知彼百戰百勝的朋友應該都知道。 有些道理要換位思考就懂！ 妳想想看如果有天妳能跟有錢的男神交往，但男神只想跟妳玩玩沒打算給妳名份，妳會怎麼做？ 當然是想辦法有他的小孩然後順利生下來，再拿小孩來威脅他，畢竟男神的名聲很值錢就要任妳擺佈。 我是覺得能成功懷孕還能生下來這件事很厲害，重重關卡啊，闖關成功不該登上衛冕者寶座嗎？ 由陳沂發佈於 2021年1月22日 星期五

不過張碧晨選擇獨自懷孕分手的理由，被質疑太過牽強，也讓一則2018年爆料內容再次瘋傳，內容寫道：「@華晨宇yu 還是忍不住了，能感覺出來你對碧晨的心沒有那個女人深，可是碧晨是真心實意的對你的啊，她的心你就這樣踐踏嗎？連孩子都不放過，居然叫她去墮胎，你的心怎麼這麼狠」，掀起上萬網友留言議論。

(中時新聞網)