駐美代表蕭美琴20日受邀出席美國新任總統拜登就職典禮，並在社群媒體上傳在國會山莊前的畫面，引發外界質疑是否只是在草坪打卡，藍綠更對此爭論不休。資深媒體人昨(22日)在談論此事時，因稱呼蕭美琴為「駐美大使」，被網友糾正「是駐美代表，她不是大使」，對此，他今(23日)回應，早在2012年「駐外機構組織通則」，通則明訂駐外大使與駐外代表，在外都代表中華民國，所以都稱為「大使」。

黃暐瀚在臉書寫下，昨天晚上的文章，一一看了很多留言，只補充一句，「相關的資訊，我都查了，才寫那篇文章，許多網友的『好心提醒』，我文中，其實都有『答案』。」他說，大部分網友願意接受他所論述「蕭美琴應該持有邀請函」的部分，但更多人不解：「為什麼暐瀚哥，你會稱呼她為大使呢？台美沒有邦交，不應該只是叫代表嗎」？

於是黃暐瀚最後一次向大家解釋，蕭美琴當然是「駐美代表」，但對他來說、對外交部來說、對台灣民眾來說，蕭美琴也是「駐美大使」！理由正是早在2012年2月3日，馬前總統就已經公告修改過的「駐外機構組織通則」，通則明訂，不論邦交國或非邦交國，駐外大使與駐外代表，在外都代表中華民國，所以都稱為「大使」。

最後，黃暐瀚強調，所以自己不是故意亂叫蕭美琴大使，而是所有駐外單位的最高層級外交官，都是大使，包含金溥聰、謝長廷、謝志偉等人，所以蕭美琴自然也能稱之為大使。

網友亦認同黃暐瀚的貼文，「道理就是如此，勿被情感或意識型態所左右」、「所陳列的事證我都能接受，所以原先的留言已全數自刪，但還是對這個『大使』的稱謂覺得很刺眼。何苦自欺欺人呢？對內稱大使，對外還是代表啊！」

(中時新聞網)