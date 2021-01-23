Wecare高雄上架「2月6日 留下黃捷」宣傳看板。（圖／取自臉書「Wecare高雄」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。為聲援黃，「Wecare高雄」23日再度復出，放話稱「罷韓三君子聲援黃捷、終止報復留下黃捷、不是冷戰不是熱戰就是終戰」，與23日下午號召的「罷捷遊行」叫陣意味濃厚。網友則氣憤反嗆：「只有你們能罷韓？」

Wecare高雄強調，不願意看到罷免權變成韓粉報復的工具，罷捷團體失控的行為應該要有人出來制止，要以民主來救援、以道義來陪伴，不讓惡意的政治報復行動成功、更不讓民主制度繼續被國民黨操弄。

罷免黃捷團體「鳳山清捷隊」發起罷捷遊行，預計23日下午1點從鳳山行政中心出發。罷韓團體Wecare高雄搶先在早上9點舉辦記者會，要加入聲援黃捷的行列。

針對Wecare高雄的發言，讓網友質疑在搞「雙標」，紛紛留言：「只有你們能罷韓？」「你們又想要版面了嗎？你們可以罷韓，別人就不能罷捷？」「最不應該出來的就是這些人，想當初罷韓時的嘴臉」、「只有他們的人能行使公民權，不是他們的人就不行？」「2/6罷掉黃捷，打臉Wecare」、「看來隱形側翼，這次終於側漏了！」「主子說話就出來聲援了，真乖。跟我阿公家的小黑一樣聽話」。

除了Wecare高雄，總統蔡英文、高市民進黨團日前均已公開聲援「罷捷」案，強調「不能坐視不管、積極聲援」；高雄市市長陳其邁日前也表態，強調「態度只有一個、就是尊重公民權的行使」。

(中時新聞網)