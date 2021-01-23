想要拿到助攻大三元已經很不容易了，火鍋大三元更是難上加難！老鷹中鋒卡培拉23日貢獻13分、19籃板及10火鍋的生涯首次大三元，搭配當家射手崔楊轟下本季新高43分，老鷹終場116比98痛扁地主灰狼，昂首取得3連勝，續居東區第8。

上次能有NBA球員完成火鍋大三元，是湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯在2018年3月12日做到的，當時效力鵜鶘的他拿25分、11籃板及10助攻，尷尬的是，鵜鶘仍以99比116慘遭爵士修理，這次火鍋創生涯新高的卡培拉就沒做白工了。

老鷹痛宰地主灰狼的另一功臣，還是全場投22中14，含三分球投12中8，攻下本季新高43分的崔楊，有了他跟卡培拉一攻一守的協助，老鷹當然可以輕鬆宰掉灰狼，才剛傷癒復出的雷迪許與杭特，分別拿下15、11分，賈林納利10分。

苦吞4連敗的灰狼，目前仍以3勝11敗位居西區墊底，主因仍在當家中鋒唐斯感染新冠病毒缺陣，還須等待他治療隔離結束之後，才有辦法歸隊，灰狼今天得分最高的是馬利克比斯利17分，卡佛15分，頂替唐斯先發的瑞德13分、8籃板。

(中時 )