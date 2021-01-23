街口支付執行長胡亦嘉快脫單了！他昨（22）日在IG透露好消息，將在近期與未婚妻Linda步入禮堂，並曬出兩人深情擁吻的照片。

胡亦嘉為創投教父胡定吾的小兒子，年近40歲的他找到攜手一生的另一半。胡亦嘉在臉書透露已經訂婚，並在IG也放上與未婚妻深情擁吻的照片，金融圈的好友也紛紛在IG留言獻上祝福。

據了解，胡亦嘉未婚妻Linda Chuang也是街口支付員工，兩人雖為辦公室戀情，胡亦嘉仍經常在臉書上曬照高調放閃，可見兩人感情甜蜜。

(中時新聞網)