石木欽案持續延燒，除了有多位司法人員涉案外，外界傳言監院查辦時掌握一張「襯衫收受表」，內有現在政府高官者，甚至還有府院人士和駐外高層。對此，行政院長蘇貞昌表示，自己對於商人之間各種不法的舉止，相當不能接受，目前案件正在全面調查，尊重相關檢調的司法程序，希望將真相盡快揭開。

前公懲會委員長石木欽爆與佳和集團董事長翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，經調查後，司法院認定20名法官違失，法務部則認定檢察體系11人、調查局9人，合計共40名現、前任司法人員捲入司法醜聞。此外，還傳出監院查辦找到一張「襯衫收受表」，內設有現任政府高官。

蘇貞昌表示，這個案子最令人痛恨髮指的是有司法檢調人員群體的包庇，對於這個商人之間各種不法的行止，令人非常地不能接受。現在已全面啟動調查，如有違法亂紀，就應該予以嚴查嚴辦；如果發現有任何不當交往，也應該讓國人清楚了解，相關單位像是監察院都在進行，我們都尊重相關檢調依照司法程序進行，也希望趕快能夠將全部真相都明白地給國人清楚看見。

(中時 )