台灣將邁向超高齡化社會，國家發展委員會推估今年65歲以上老人占人口總比率16.8％，也因此「照顧服務員」人才需求孔急。北市職能發展學院2018年起辦理照服員「即測即評」的發證技能檢定考試，推出考試到發證照，一天就搞定。北市勞動局長陳信瑜表示，25日開放今年首批報名梯次，限額120人，要考要快。

陳信瑜表示，職能發展學院原本辦理報名的梯次，1年僅2梯，後來發現報名人數踴躍，2018年共有179人報名，因此2019年擴增至4個梯次、達427人報名，2020年則增至487人，場場爆滿。

「有要報考的民眾，要留意時間、加快腳步！」陳信瑜說，今年第一梯次的報名期間為25至29日，上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，名額限120人，學、術科測試及發證則於3月17日起舉行，錯過的民眾就要等到4月12至16日的第二梯次。

陳信瑜說，民眾參加「即測即評」檢定，學、術科可於同一天測試完成，而當天都及格的人，只要在現場繳交證照費160元，即可領取證照，非常快速便捷，歡迎民眾多加利用。

陳信瑜還說，職能發展學院肩負人才培育的任務，所以特別運用職訓的空檔時間，安排檢定考試，有意參加檢定的民眾，可先至職能發展學院或各地全家便利商店購買50元的簡章，填妥報名表後，於報名期間至職能發展學院教學大樓4樓「即測即評及發證試務中心」繳交報名費用及報名表，以及照服員等相關科系學歷證書影本，完成手續；更多訊息，可上職能發展學院官網查詢。

(中時 )