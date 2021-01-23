「Ｗecare高雄」23日再度復出，2度挑戰在中正、和平路口懸掛巨幅廣告看板。工務局回應，該案尚未核准，Ｗecare高雄等於提前懸掛看板。（袁庭堯攝）

Wecare高雄再度合體，發起人尹立（右）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（左）、「罷韓」領銜人陳冠榮三位代表現身，過去一同奮戰的夥伴「公民割草行動」發言人李佾潔則缺席。（袁庭堯攝）

Wecare高雄強調，罷捷是仇恨式動員、報復式的罷免。（袁庭堯攝）

「Ｗecare高雄」23日再度復出，2度挑戰在中正、和平路口懸掛巨幅廣告看板，「罷韓」領銜人陳冠榮痛批國民黨是一群大鯨魚，想透過權力罷免小蝦米黃捷。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋強調，幫不上桃園王浩宇的忙，但幫忙黃捷絕對義不容辭。工務局回應，該案22日才申請、尚未核准，Ｗecare高雄等於提前懸掛看板。

去年4月28日，Wecare高雄在同一處懸掛罷免韓國瑜的廣告，遭工務局勒令一天內拆除，引發爭議。Wecare高雄2度挑戰，廣告內容為「2月6日留下黃捷、反報復救黃捷」。Wecare高雄由發起人尹立強調，此次懸掛廣告看板，是經過合法申請。

工務局建管處回應，Wecare高雄22日提出申請，工務局將針對申請文件審查，並對文件不齊部分通知補正，待補正完成後才會召開「廣告審議會」進行審議。Wecare高雄懸掛看板處受《高雄市廣告物管理自治條例》第8條「捷運系統周邊不可設置屋頂樹立式廣告之規定」限制，但該法規19條又規定「招牌廣告或樹立廣告之設置，基於本市街道之風格特色、街區之整體發展、提升都市景觀或其他公益性因素，並經廣告物審議會審查許可者，得不受本自治條例之限制」，有機會解套。但工務局強調，通過廣告物審議會委員們開會同意、取得合法懸掛資格最快程序也要兩週，原則上通過補件及審議會後就會允許懸掛，中山五福、中華五福路口都有類似案例。

「這一切是仇恨式動員、報復式的罷免。」尹立表示，罷免的前提是要有「基於事實根據的合理理由」。罷免黃捷理由其一是干涉香港內政，但國民黨主席江啓臣及委員們不也曾聲援過港版國安法？「不反萊豬」後來也成為罷捷理由也很扯，尹立強調，萊豬是中央立法議題，黃捷是地方議員，根本沒有相關權力，更何況罷捷之前，這個理由根本沒有出現。

尹立呼籲鳳山的選民，要理性、講道理，否則罷來罷去、沒完沒了，台灣民主永無寧日。

「國民黨是一群大鯨魚，透過權力罷免一群小蝦米議員！」陳冠榮表示，選舉罷免本來就是人民應有權力，但罷捷團體聲稱就是要針對去年6月6號罷免高雄市長韓國瑜做出的報復，罷免理由竟然是翻白眼、沒禮貌、不尊重質詢團隊、支持同婚等，相當荒謬。

黃捷透過公開質詢、私下協調，都有許多政績，公督盟連續三年評鑑也獲選優良問政議員。過去黃捷選擇勇敢站出來罷免韓國瑜，Wecare高雄要「民主救援、道義相挺」。

張博洋表示，罷捷團體完全在複製「韓國瑜模式」，製造對立和仇恨，韓粉只想要報仇，國民黨政客也只想從中獲取政治利益。罷捷不只傷害黃捷，更是對台灣民主的藐視。

國民黨文傳會副主委、前高市新聞局長鄭照新在臉書上開酸「操弄仇恨報復的元老級罷免團體，大總統開中常會後馬上出動，遇到其他公民團體複製他們時就說要終止報復，而且馬上就有錢立看板。」鄭照新還說，「鳳山清捷隊」連看板的錢都沒有，才是「小蝦米對大總統」。

(中時 )