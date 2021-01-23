金門警方22日擴大臨檢，目標鎖定網咖、撞球場、電子遊樂場，嚴防青少年飆車、吸毒和吸菸等偏差行為。（警方提供）

寒假起跑!金門警方22日擴大臨檢，目標鎖定網咖、撞球場、電子遊樂場，嚴防青少年飆車、吸毒和吸菸等偏差行為，也籲請家長多注意子女在外情況，以免遭到誘惑染上壞習慣。

金城分局長胡淑淨表示，寒假期間學子課業壓力頓消，容易過度放縱而有沈迷網咖、飆車、抽煙或吸毒等違規、違法行為，因此特別規畫擴大臨檢專案勤務，針對轄內KTV、酒店、網咖、撞球場及電子遊樂場等場所，實施臨檢、盤查等預防性保護作為。

警方同時也並配合衛生局嚴格要求業者切實依據「兒童及少年福利與權益保障法」、「電子遊藝場業管理條例」、「兒童及少年性剝削防制條例」及「菸害防制法」等規定，落實分級規定與禁止夜間22時以後容留未成年人、禁止販賣菸品、酒類及檳榔予未成年人、禁止提供有害身心健康之暴力、血腥、色情、猥褻、賭博之影片、光碟、電子訊號及室內不得吸菸等等之規定，違者將依法調查移送主管機關裁罰。

此次「擴大臨檢」也同步取締飆車、無照及改裝車輛等易生危害的交通違規行為，針對易飆車及肇事路段加強巡邏勤務，並對近期民眾反映飆車聚集點實施攔查，期能以綿密的勤務作為，杜絕青少年飆車和防範交通事故。

胡淑淨呼籲家長應多關注子女的生活日常，規畫有益身心健康的活動，以免出入流連不當場所，寒假期間將持續針對青少年聚集場所加強查察，嚴格取締違法業者，協力打造優質成長環境。

(中時 )