110學測數學上午11點考完，大考中心副主任鄭中平表示，闈內高中教師認為，110學測數學考題題型特色方面，單選題通常考的是單一概念，僅第2題結合數列、對數、數形圖等基本概念；多選題結合了推理論證能力，如第9題結合了投票所得票比例情境，選填題較多結合幾何圖形，如D。鄭中平表示第9題很有意思，很接近台灣民眾在看開票的情境。

整體試題強調思考、分析與推理論證能力，如單選2、6、多選10、11；另外也結合不同領域，如多選7談心理學，多選9結合投票所情境。

闈內高中教師指出，全卷涵蓋各種難度的試題，難度較高的試題多數是多選題，另外新穎試題包括6、12、D。

闈內試考生認為，這份試卷有許多需要自己畫圖的題目，如單選6、多選10、11、選填F、G。也有需要細心計算的題目，如多選9、11 、12。許多題目著重觀念解題，如單選4、多選10、11、12、13。綜合來看是一份具鑑別度的試卷。

(旺報 )