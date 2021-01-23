台南市蘇姓男子22日深夜23時騎車到安平區漁光橋上輕生，路人經過發現橋上停有1輛機車並留有遺書報警，警消與海巡人員搜救1個多小時，才在橋下涵洞尋獲受傷的蘇男，蘇男幸運獲救送醫無大礙。

台南市安平區漁光橋上，深夜出現1輛機車停放在行人專用道上，顯得突兀，路人經過發現車上放著酒瓶與1張紙，仔細端詳竟是遺書，趕緊報案。

警察、消防與海巡人員陸續獲報，不敢大意，出動橡皮艇沿著橋下河道巡視，找蘇男家人到現場，並派人在附近魚塭尋找，共出動20多人在附近地毯式搜尋1個多小時，仍遍尋不著輕生者人影。

直到23日凌晨1時許，警消人員用手電筒往橋下一處水泥涵洞探照，驚覺有人影移動，才發現受傷的蘇男。

32歲蘇男因有憂鬱症，加上欠債，意志消沉，22日深夜從仁德區自行騎車到漁光橋上輕生，並留下遺書，稱對不起家人。

蘇男被發現橋下時，雙腿受傷，因輕生前有服藥喝酒，精神不濟，即使躺在涵洞1個多小時，得知有人在附近，仍未呼救。救難人員以攤架將他吊掛回橋上送醫，幸運撿回一命。

(中時 )