學測第2天第1節考完 發燒7人 12:242021/01/23 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大考中心主任周兆民(中)說明學測第二天第一堂考完後各類試場開啟狀況(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學測第2天第1節數學考科結束，大考中心主任周兆民表示，今（23）日備用試場（跟疫情無關者）啟用11間共11人，比首日增加4位考生；防疫試場（發燒者）比昨天增加2間，總計7間共7人；隔離試場（考生處於居家檢疫、居家隔離或自主健康管理階段）跟首日一樣仍是3間，但考生從7人減為6人，因為有1位考生昨天恰好自主居家管理期滿。 台南小黃運將遭檢舉爆氣 車後貼36字咒罵狂譙引眾怒 學測數學考投開票貼近生活 多題需要自行繪圖有鑑別度 (旺報 ) #學測 #發燒 #新聞 #大考中心 #隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 離譜 投標商當評審 桃機3航廈廢標 04:102021/01/23 生活新聞 限量照服員技能檢定 考試到發證一天搞定 12:092021/01/23 生活 複製大陸社區防疫經驗 04:102021/01/23 時論廣場 駐華府負責拜登就職維安 逾150國民兵確診染疫 10:032021/01/23 國際 桃園疫調人員 1隔離1自主管理 04:102021/01/23 焦點要聞 桃醫員工禁院外會議 但仍可跨縣市移動 04:102021/01/23 焦點要聞 台鐵車站大廳不租借 禁群聚飲食 04:102021/01/23 焦點要聞 從舞蹈了解本土文化 中華舞島研習營 2／1登場 04:102021/01/23 企業經營 萊豬、美大選未入題 學測大考禁歌 04:102021/01/23 焦點要聞 比《鬼滅》還紅！天竺鼠車車4天200萬點閱 他點1主因：猛男都愛 00:152021/01/23 生活 110學測數學 師評：史上最難、後段生全倒 12:572021/01/23 生活 生活熱門新聞 直播》再增一本土病例！案881三女兒確診 一家已3人染疫 - 生活 情況不太妙 防疫專家：這波疫情恐難善了 - 生活 110學測數學 師評：史上最難、後段生全倒 - 生活 90歲老翁大女兒確診 曾去黃昏市場買餐！足跡曝光 - 生活 院內照顧案881的2個女兒怎沒染疫？前台大醫揭原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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