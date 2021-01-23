110學測第2天第1節數學考科結束，大考中心主任周兆民表示，今（23）日備用試場（跟疫情無關者）啟用11間共11人，比首日增加4位考生；防疫試場（發燒者）比昨天增加2間，總計7間共7人；隔離試場（考生處於居家檢疫、居家隔離或自主健康管理階段）跟首日一樣仍是3間，但考生從7人減為6人，因為有1位考生昨天恰好自主居家管理期滿。

(旺報 )