被檢舉到火大？台南一名計程車司機疑似不滿屢遭路人檢舉違規，竟在後放車牌下方張貼一段粗鄙、詛咒文字，內容包含大量3字經，用意即警告路人；有網友將照片放在網路上，直說「有夠派（兇）」；不少網友則說，看到文字後反而更憤怒、更想要檢舉，而且還想要告司機公然侮辱。

一名網友在臉書「台南爆料公社-台南最大社團」中張貼一張照片，照片中一輛計程車後方車牌下寫上一串文字，包含大量粗話、3字經，「警告！XXX偷拍檢舉者，詛咒你3代生兒子XXX，小心監視錄影中，以牙還牙，XXXX」，讓網友哭笑不得，直說「是提醒嗎？還是詛咒？」照片中還註記「有夠派（兇）」。

台南一名計程車司機疑似不滿屢遭路人檢舉違規，竟在後放車牌下方張貼一段文字，內容包含大量3字經，用意即警告路人。（圖／翻攝自臉書「台南爆料公社-台南最大社團」）

許多網友則留言說，「被檢舉到這種程度我也真是醉了」、「一定吃了不少檢舉罰單」、「這個直接拍照啦！直接把髒話寫在車上」、「先檢舉他公然侮辱」、「不違規，誰檢舉你」、「這要多大的恨啊」、「完了，這下他可能更常被檢舉了」、「這樣反而更會被檢舉」、「罵人帶髒字的小黃，我不坐喔」。

也有網友說，為了找出檢舉人，所以學了電腦刻字、裝行車記錄器、影片剪輯等技能，就是學不會「儘量不要違規」。據「道路交通管理處罰條例」第7條之1規定，對於違反交通法規者，民眾可以敘明違規事實或檢具證據資料，在7天內向公路主管警察機關檢舉，經查證屬實者即舉發。

(中時新聞網)