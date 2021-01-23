上班族大多考慮在過年前後轉職，不過換工作也是一項賭注，究竟能否換到比前一份工作薪資、待遇更好的，也成為辭職前最疼痛的問題，不過隨著2021年的到來，很多星座運勢在星位移位後也發生變化，有些星座在吉星的加持，求職運變超旺，《靈匣》近日分享5個2021上半年，求職運最好的星座。

1.金牛座

金牛座在2021上半年，將迎來土木合相，基本上運勢相當不錯，尤其求職運有大爆發的趨勢，而他們個性老實肯做，在公司內表現優秀，儘管去年受到疫情影響，導致事業成績並不出色，但若想跳槽另找工作，2021上半年是非常好的時機，不僅輕鬆通過面試，而且能過關斬將順利入職。

2.摩羯座

摩羯座在2021上半年的求職運勢不錯，去年受到運勢影響，導致他們事業處於低谷，就算付出再多，收穫仍不成正比，導致心情也相當低落，經常產生跳槽的想法，不過由於他們個性較懦弱且悲觀，因此一直不敢做出辭職的決定，如果有換工作的打算，今年春天會是最佳時機。

3.雙魚座

雙魚座在2021上半年，火星和水星同時帶旺雙魚的事業運，過去一整年，儘管辛勤工作，但都得不到相對的回報，由於事業運不佳，間接導致人際關係變緊張，不僅得不到主管重視，甚至也沒有同事認可他，不過到了2021年，摩羯座整體運勢大提升，假若有換工作的打算，千萬不要再猶豫了，期間甚至還會遇貴人提攜。

4.雙子座

雙子座在2021上半年的守護星是水星，其執行軌跡從水瓶到雙魚，因此讓雙子座創意力無限，而過去受事業運影響，雙子座在工作上並不開心，甚至承受極大的壓力，不過熬到2021年上半年就別擔心了，雙子座的運勢會產生巨變，壓力變成動力，讓他們更有幹勁，事業運大幅提升，不妨換工作重新調適自己。

5.獅子座

獅子座到2021上半年，太陽會進入水瓶，也是12星座求職運最旺的，他們平時工作認真負責，但去年受事業運影響，導致他們發展不理想，成績並不出色，甚至還會被小人陷害，這也讓好強的獅子座感到挫敗，假若正在考慮換工作，最好趁2021上半年，不僅能找到心目中的理想工作，還可憑藉優越條件獲得更好的待遇。

(中時新聞網)