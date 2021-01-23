桃醫爆發院內群聚感染，連日來確診者人數不斷增加，對此，中華民國防疫學會理事長王任賢重話表示，「疫情恐難善了」，並且疾呼：公布鉅細靡遺的確診者足跡，再配合上時間、地點相匹配的接觸民眾強制大量篩查，才能有效撈出密切接觸與非密切接觸的感染者。

桃醫疫情不斷增溫，據悉，院內環境中多處被驗出有新冠病毒，就連電腦鍵盤都被驗活病毒；而這波確診者有人戴口罩說話也被傳染，甚至有接觸不到10分鐘就被傳染；王任賢認為，這與國外社區傳染模式非常像，存在於環境中與感染者的病毒活性相當高，他也呼籲，中央流行指揮中心不能再用舊思維和病毒作戰了。

王任賢說，台灣過去以極少的篩檢量創造出防疫優等生的奇蹟，是因為疫情始終阻絕在境外，雖仍出現多例檢疫14天後核酸檢驗復陽個案，但其病毒來自境外感染，且在檢疫14天裡個案身上已自行產生抗體，病毒經超過14天和人體的抗體對抗後早已奄奄一息，傳播力和活力有限，是以把這確診個案往前推篩查密切接觸者就能止住疫情。

王任賢認為，桃醫這波群聚感染，看來病毒是本土、新鮮、活蹦亂跳的，患者才剛被傳染，體內不斷產生大量病毒，傳播力大，才會有人戴口罩說話也被傳染，還有人是接觸5分鐘就被傳染。

他也疾呼中央流行疫情指揮中心，鉅細靡遺的足跡公布，再配合上時間、地點相匹配的接觸民眾強制大量篩查，才能有效撈出密切接觸與非密切接觸的感染者，徹底做到「清零篩查」。

(中時 )