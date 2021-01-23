高雄一名領有重度殘障手冊的曾姓老翁，與前妻育有2子，因為長子也有智能障礙，後來接受次子的建議，將祖厝過繼給他，換取每月9元生活費，但房子過戶後，次子竟遠走他鄉，老翁心死，只好求助司法要求次子履行先前的約定。

據了解，曾翁30歲因為腦中風，導致左耳失聰、罹患精神思覺失調症、陳舊性肺結核等疾病，後來妻子與他離婚，棄父子3人而去，曾翁雖無法正常行動，仍獨自扶養2個兒子成人，由於長子也是智殘人士，家中唯一能正常工作的人，只剩下次子。

據「自由時報」報導，曾翁的次子說服父親，只要將祖厝過繼給他，每月就會拿出9千元扶養老父與長兄，曾翁同意後，去年4月完成祖厝過繼手續，沒想到次子拿到房產就不見蹤影，棄父親與哥哥不管。

曾翁的大兒子目前住在安養中心，每月需付2萬5千元費用，但他現在只有每月1萬7千元低收補助，自己生活都有困難，甭說支付大兒子的安養中心費用，走頭無路之下，只好提告要求次子如當初約定，每月付他9千元。

曾翁次子在高雄少家法院審理時，都未出面為自己辯護，法官根據相關事證採信曾翁說詞，判決曾翁的次子每月應付給父親9千元扶養費，可上訴。

(中時新聞網)