自美國總統拜登就職、離開華府返回佛州海湖莊園居所後，前總統川普就再也未對外界公開發言，也未透露其下一步規劃。不過，據華盛頓觀察家報（Washington Examiner）報導，在記者追問下，22日正在佛州打高爾夫球的川普對於未來計畫表示「我們將有所作為」。

報導指出，正在川普國際高爾夫俱樂部的川普表示，「我們將有所作為，只是時候未到」，隨後身旁的助手就禮貌性地將媒體請走，結束對話。這也是川普在20日於安德魯聯合基地的歡送儀式上發表告別演說後，首次對媒體發聲。

報導指出，川普的車隊已連續2日在川普國際高爾夫球場俱樂部外出現，而媒體也分別在周四與周五兩日拍到川普身影。一名他身旁助理在本周稍早表示「他需要休息」，「我們都希望他只要好好打高爾夫球一個月，但他總是忙個不停」。

即將面臨參議院彈劾案審理的川普，雖然先前曾聲稱有意挑戰2024年大選，不過一旦彈劾通過，也意味公職路告終。另外，先前美媒《Axios》指出川普有意買下保守派媒體《極限新聞》（Newsmax）並讓其與一度挺川而後被棄的《福斯新聞》（Fox News）並競爭。

至於《華爾街日報》也透露，為了在離開白宮後仍能繼續維持政治影響力，川普有意與正與友人討論另組新政黨「愛國者黨」（Patriot Party）；不過，成立新政黨需要投資大量的資源與時間，目前不清楚何時會成立川普口中的新政黨。

(中時新聞網)