大成集團年中將新上市「散步雞」動物福利雞蛋。（大成提供）

大成投資10億元台幣，與日本昭和產業合作興建全台最大的雞蛋旗艦廠，昨（22日）於彰化舉辦動土典禮，預計2022年9月前新廠可完工，將引進台灣首座雞蛋自動倉儲系統，洗選分級與雞蛋加工全程自動化，降低人為污染，且透過大數據分析，進行源頭管理。期許未來大成的蛋品市占率將可提高至10%以上。

農委會副主委黃金城表示，台灣雞蛋產值超過211億元，占畜禽產品總產值13%，為重要產業，期許導入日本集貨中心管理模式後，有助於產業結構調整，進而加速產業轉型與產業升級。黃金城進一步指出，目前全台洗選蛋達85％，希望年底前可以至95％以上，至於日本常用的「生食級雞蛋」，則一定要施打沙門氏菌疫苗，台灣也尚在努力中，從引進飲苗到實驗、評估上市，希望數年內能逐步達成此目標，大成集團也以未來生產「生食級」雞蛋為目標。

大成機能蛋系列「Omega3機能蛋」（大成提供）

彰化縣長王惠美指出，彰化是全國禽畜產業重鎮，其中雞蛋產值96億元，為全國第一,，彰化縣目前蛋雞場約800多場,飼養約1900多萬隻蛋雞，每年可生產供應雞蛋約34億顆。相信這個全國規模最大的蛋品加工廠完工之後，可以提供更多當地就業機會。

同時，大成最新的動物福利品牌「散步雞系列」也將於今年中上市，特別選用歐規平飼設備，讓雞隻有符合天性的生長環境、自由散步空間、舒適的沙浴場，搭配營養豐富的自然全素飼料，產下的蛋散發天然的鮮香，純淨而口感佳。大成有另備受市場關注的機能性雞蛋系列，包括「葉黃素機能蛋」、「Omega3 雞蛋」，方便消費者在日常飲食中吸收所需的營養。

7-11販售的大成雙認證鮮雞蛋，120元。（7-11提供）

超商通路的蛋品需求也增高，例如7-11茶葉蛋持續穩定成長，去年業績較前年成長近1成；7-11目前門市販售源牧鮮蛋、大成CAS鮮蛋等盒裝蛋，去年銷量較前年成長超過1成。此外，7-11的「石安牧場溫泉蛋」是經典不敗的配菜第一名，每天熱銷上萬包，被網友喻為「小7神蛋」；另「石安牧場香滷蛋白丁」，主打純蛋白為健身族群最愛。

全家熱門的如匠吐司系列雞蛋沙拉夾心土司，近期像是雞蛋布丁、歐姆蛋燴飯也是熱銷榜商品。

7-11「石安牧場茶葉蛋」36元。（7-11提供）

(中時 )