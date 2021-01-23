33歲大陸女星張雨綺過去演出《長江7號》，是「星女郎」之一，2016年她和認識70天的袁巴元結婚，隔年宣布生下龍鳳胎，2018年兩人又閃離。最近鄭爽事件引發外界討論代孕合法問題，有網友質疑當年張雨綺是否也找代孕？張雨綺工作室稍早則發聲明駁斥，更有路人曬出看到她大腹便便時的照片，證明兩個孩子真的是她自己生的。

鄭爽舊愛張恒最近拋出真相，指自己和鄭爽在2019年於美國找了代理孕母，但女方後來反悔，又不肯認是孩子的媽身分，導致張恒只好留在當地收爛攤子，並跟鄭爽打起離婚訴訟，希望能以單親爸爸合法身分帶孩子回國，大陸廣電總局則揚言封殺鄭爽，強調代孕並非私事。

張雨綺2017年和前夫袁巴元生下龍鳳胎。（圖／翻攝自張雨綺、搜狐娛樂微博）

早年女星Angelababy也曾陷代孕疑雲，黃曉明後來曬出老婆半裸挺著孕肚的照片，替Angelababy澄清傳聞，強調沒別的意思，「就是想告訴大家，做媽媽實在是太辛苦了」，令謠言不攻自破。而另一位女星張雨綺當年閃嫁袁巴元，不久後報喜當媽，還一舉得到龍鳳胎，引來部分網友好奇是否也跟代孕有關。

網友曬出偶遇懷孕中張雨綺照片。（圖／翻攝自微博）

對此，張雨綺工作室昨(22日)深夜發文，點名：「部分網絡用戶於微博、豆瓣等平台散佈『張雨綺代孕』、『張雨綺代孕中介』等關於張雨綺女士的不實信息」，呼籲：「請社會公眾明辨是非，切勿信謠、傳謠，擴散侵權信息，以避免該侵權行為對作為母親的張雨綺女士及其孩子們造成更大的傷害。」表示一切都是子虛烏有，網友曬出張雨綺挺孕肚照片作證，也有人留言說：「張雨綺不是，我同事當年在上海淮海中路的紅楓婦產科看到她產檢」。

張雨綺發出聲明駁斥代孕。（圖／翻攝自張雨綺工作室微博）

(中時新聞網)