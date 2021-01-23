110年度國中候用校長甄選，應試當日應全程配戴口罩，請應考人配合防疫措施。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市110年度國民中學候用校長甄選今日於神圳國中舉行筆試，明日進行口試，共38人報考，預計錄取6名候用校長。教育局表示，台中自106年辦理甄選後，受到年金改革影響，教育人員延後退休，已4年未辦理國中候用校長甄選，盼藉由此次甄選，鼓勵磨練多年的主任努力考取校長資格，並為國中教育增添生力軍。

教育局指出，筆試錄取名單將於今日公布在教育局網頁，明日口試的相關應試時間、場次配置將於今日下午7時公布，考生成績不另行通知，請考生隨時注意教育局公告。

教育局說明，因應疫情期間，為維護應考人及試務人員的健康與權益，教育局將相關規定訂於初試防疫措施應考人注意事項，公告於教育局網頁，試場於考前一天進行消毒，不開放應考人查看試場座位，筆試當天不開放陪考，應考人須持身分證、准考證及健康聲明切結書進入考場學校，應試當日應全程配戴口罩，請應考人配合防疫措施。

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