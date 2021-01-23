吳倩蓮、劉德華在《天若有情》有許多親密戲。（華映提供）

劉德華和吳倩蓮主演的香港經典愛情電影《天若有情》22日在台上映，該片籌備時，男主角已確定是高人氣的劉德華，而監製杜琪峯和導演陳木勝想要有別於當時紅極一時的張曼玉、張敏、邱淑貞等女星，找一個「全新的女主角」，於是相中吳倩蓮。當時她仍在國立藝術學院就學，也簽入滾石唱片做新人培訓，準備組成偶像團體出道，但她被張艾嘉推薦給杜琪峯，杜琪峯便從一堆推薦的相片中看到了她的學生照，覺得她眉宇間有股倔將的氣息，和他心中的女主角特質相仿，特別飛到台灣和吳倩蓮碰面。

吳倩蓮曾回憶過參加《天若有情》試鏡的過程，她說：「我是單眼皮，不算是美女，在一群美人之間反而最明顯吧！」杜琪峯則是透露過她能脫穎而出，關鍵在於眼神很有個性，有種倔強的神情，和女主角JOJO相符，吳倩蓮便決定前往香港展開電影事業，隨著電影成功，吳倩蓮也快速打開知名度，片約不斷，甚至也在香港及台灣推出唱片，都受到影迷的支持，成為在香港影壇的一代女星。

吳倩蓮幾乎部部作品都是和香港當紅男星合作，先和郭富城合作《天若有情2》，之後更接連和黎明、張學友合作，四大天王都和她演過情侶，也和巨星周潤發合拍廣告，廣告台詞「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」紅極一時，成為愛情金句。

另外，張國榮、梁朝偉、周星馳到劉青雲也都曾和她合作電影，而國際大導演李安回歸華語電影執導的《飲食男女》，也是由吳倩蓮主演，有如「天王收割機」，但她和劉德華的合作還是最受影迷津津樂道，而她在2004年最後演出的香港電影《江湖》，還是扮演劉德華的太太，兩人可說是經典銀幕情侶。但目前吳倩蓮已淡出演藝圈多年，除了前幾年被影迷捕捉到與家人同行的身影，現在已很少有她的消息。

(中時 )