華爾街日報稱，中國正在推動中美高層會晤以緩和當前中美關係，中國駐美國大使崔天凱曾致信美方提議由中共中央政治局委員、中央外事委辦公室主任楊潔篪訪美。對此，中國駐美國大使館今回應，上述報導與事實不符，中方未寫過此類信件。希望有關媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報導中美關係。

中國駐美大使館表示，一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

(中時 )