站在世界經濟發展關鍵地位 蔡英文：台中是國防、航太產業重鎮

總統蔡英文今天上午到台中市南屯區聖帥宮參拜，並贈送廟方「普德弘道」的匾額。蔡英文總統致詞時強調，全國上下不分黨派團結落實防疫，台灣團結大家都是國家隊。台中站在世界經濟發展關鍵地位，未來精密機械產業將發展成智慧機械產業領先全球；台中是國防及航太產業的重鎮，台中在國防在航太關鍵地位繼續打拼。

總統蔡英文今天上午在立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅、何欣純、莊敬程，市議員何文海、張耀中及賴佳微等人陪同下，上午到台中市南屯區聖帥宮上香參拜；並致增「普德弘道」的匾額，並與廟方與地方各界合影，受到數百名民眾及小英之友會的熱烈歡迎。

總統蔡英文上午到聖帥宮上香參拜，並致增「普德弘道」的匾額，與廟方與地方各界合影。（陳世宗攝）

蔡英文總統致詞時強調，台中是國防及航太產業的重鎮，台中在國防在航太關鍵地位繼續打拼。（陳世宗攝）

總統蔡英文說，她向神明致謝保佑台灣平安，台灣疫情雖然緊張、但不用驚慌，對防疫團隊很有信心，聽防疫指揮中心的話，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；最重要是全國、全台灣人民要團結，去年因我們團結創造世界最好的防疫記錄，今年要繼續團結。

蔡英文特向醫護人員說聲謝謝。她說醫護人民「無眠無日」在第一線替我們做防疫工作，最近聽到很多感心的故事，醫護人員的犧牲、奉獻、辛苦給他們鼓勵；這段期間關心桃園的人，桃園是國家門戶進來台灣先到桃園，桃園一直都站在防疫的第一線，桃園醫護人員最辛苦。全國上下不分中央、地方，不分黨派，團結落實防疫、台灣團結大家都是國家隊。

總統蔡英文指出，未來台中的發展很多，全世界重要的半導體在台灣，台中的中科扮演的角色非常重要，半導體產業在台中是個成熟聚落，台中站在世界經濟發展的關鍵地位；台中的精密機械產業將來變成智慧機械產業領先全球；台中是國防及航太產業的重鎮，未來台中在國防在航太關鍵地位繼續打拼。

蔡英文表示，有好的產業在台中，年輕人在家鄉可找到好工作；但年輕人也有個煩腦，父母及祖父母年紀大，長照2.0今年增加預算到600億元，目前目標是一個國中的學區就要有一個日照中心。人口少子化問題，幼兒園、托兒所不足，她兩任總統任內要增加到3000班，目前已增加1500班，任期到2024年3000班到位。

蔡英文總統強調，國家進步當中，前瞻基礎建設計畫繼續投資台灣，台中基礎建設的交通需求，特交待一旁的交通部長林佳龍要做到位。她說新年快到、祝大家新年快樂，大家平安快樂！現場民眾特群起鼓掌給國家防疫隊的隊長蔡英文總統加油打氣！

(中時 )