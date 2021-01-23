西洋樂壇兩大金曲製作天王「玩樂型男」馬克朗森〈Mark Ronson〉與「電音奇葩」Diplo組成雙人組「Silk City」，繼2018年聯手杜娃黎波〈Dua Lipa〉獲得英國金榜第四名與葛萊美殊榮的〈Electricity〉後，這次攜手「電音精靈」艾麗高登〈Ellie Goulding〉帶來全新單曲〈New Love〉。

馬克朗森與Diplo皆為樂壇王牌製作人，瑪丹娜、女神卡卡、火星人布魯諾、愛黛兒等天王天后都曾分別與兩人合作。兩人相識20年，在2018年組成「Silk City」致敬電子音樂，本月22日終於推出睽違兩年的新作〈New Love〉，讓Diplo直呼：「每次與馬克重回錄音室都讓我熱血沸騰！這次我們絞盡腦汁製作出經典的House舞曲，也很慶幸有艾麗大方詮釋這首歌！」

認識艾麗超過十年，總算有機會正式合作的馬克盛讚艾麗：「她的聲線如此純淨，卻能貫穿一切！」艾麗過去曾和Diplo合作，這回能夠一次打包兩位天王讓她興奮表示：「在這艱難的時刻，就算沒有辦法和朋友相聚，仍可以自己一人在家跳舞狂歡，是這首歌想要表達的意義。」

艾麗高登這次在〈New Love〉MV大玩角色扮演，一人分飾夜店看門人與復古女伶，總計三款造型超吸睛，而MV中還加入奇異造型變裝、女女激吻、鋼管舞等元素，讓人看得目不轉睛。不僅如此，Diplo與馬克朗森以身分證、牛奶瓶包裝及電視插播新聞等方式現身MV，MV釋出後Diplo在YouTube留言發起找彩蛋遊戲，並要粉絲選出最愛的片段，有狂粉秒答兩位天王分別在影片秒數「0：06-0：08-1：37-1：45-2：08」現身，更有粉絲直呼：「每一刻讓人驚艷！」

(中時 )