台北市小英之友會今(23)日結合惜食台灣行動協會舉辦「寒冬送溫暖」公益活動， 現場準備便當、總統紅包袋和實用福袋給需要幫助的民眾，希望藉由召開記者會，推廣惜食、關懷弱勢等觀念，號召更多人做公益；今天出席嘉賓中，意外出現總統蔡英文表哥、三圓建設董事長王光祥低調做公益，作為小英之友會顧問團總團長的他，今日也呼籲民眾把愛心擴散出去。

台北市小英之友會總會長陳茂仁非常惜物，手上總統紅包袋為去年款式。（圖／記者陳大智攝）

今天寒冬送暖活動由台北市小英之友會號召發起，北市總會長陳茂仁說，小英總統長期勉勵大家行有餘力多替社會做愛心，因為總統的溫暖，以及小英之友的行動力，每年固定舉辦關懷社會活動，並與不同公益團體配合。他特別指出，今天的合作對象「惜食台灣行動協會」在去年疫情爆發後，隨即發起送8大醫院便當的活動，最近衛福部桃園醫院發生群聚事件，協會馬上送便當到第一線，為醫護人員盡一份心力。

惜食台灣行動協會理事長簡承盈則謙虛表示，衛福部長陳時中是協會成員之一，去年是因為陳時中請託幫忙，協會才有為醫院送便當的活動。他也指出，最近桃園醫院發生事情，志工同仁隨即動起來準備便當，協會廚師和志工更力挺說「再多便當都願意做，再多便當都願意送」，令人非常感動，國人在疫情之下不只團結，也希望「疼惜食物，疼惜台灣」的概念能更廣為流傳。

今天出席活動的立委羅致政更爆料，惜食協會和理事長簡承盈長期投身公益，在去年疫情爆發時刻，曾創下3個月時間送出2萬個便當的紀錄。他說，年關將近時刻，盼藉由小英之友會和惜食協會兩個團體合作，再加上理事長的號召力、行動力和最強組織力，能讓關懷弱勢有更大效果。

今日活動中，小英之友會全國總會長顏志發和新境界文教基金會副董事長洪耀福也與會致詞。洪耀福表示，小英之友會十年來舉辦歲末寒冬慈善活動不間斷，包括送年菜、發放白米和現金救助，但他更佩服惜食協會和簡承盈理事長能把一時愛心變成一輩子的事情，一年365天做公益，真的非常不容易，未來也盼立委協助，讓公部門可以共同參與。

顏志發則說，「全國每一個地方都有小英之友會」，在舉辦記者會的同一時間，各地的小英之友們也同時在做寒冬送暖活動，台灣每一個角落都有小英之友會成員，就算疫情在惡劣，也隔離不了大家的愛心

有「總統表哥」之稱的王光祥今日現身做公益，雖然刻意低調，但仍引發關注。原本主辦單位邀請致詞，他多次婉拒，最後現場鼓掌之下，他才簡短發言表示，寒冬送暖活動活動，小英之友會每年都在辦，今年與惜食協會合作，更希望能把做公益的心帶動擴散出去。

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(中時新聞網)